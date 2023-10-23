Челябинец брызнул в инспектора из баллончика из-за провала экзамена на права

Житель Магнитогорска Челябинской области брызнул в лицо инспектору ГИБДД из перцового баллончика, так как не сдал экзамен на право управления транспортным средством. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу Правобережного райсуда города.

По представленной информации, мужчина также публично оскорбил инспектора перед тем, как брызнуть ему в лицо «Жгучим перчиком». Сообщается, что сотрудник ГИБДД получил химический ожог глаз лёгкой степени.

Также указывается, что на челябинца было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд постановил виновному выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что родителей распылившего баллончик в школе мальчика на Урале привлекут к ответственности.