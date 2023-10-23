Челябинец брызнул в инспектора из баллончика из-за провала экзамена на права
- РИА Новости
По представленной информации, мужчина также публично оскорбил инспектора перед тем, как брызнуть ему в лицо «Жгучим перчиком». Сообщается, что сотрудник ГИБДД получил химический ожог глаз лёгкой степени.
Также указывается, что на челябинца было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд постановил виновному выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что родителей распылившего баллончик в школе мальчика на Урале привлекут к ответственности.