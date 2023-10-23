Узнать больше

Челябинец брызнул в инспектора из баллончика из-за провала экзамена на права

Короткая ссылка
Житель Магнитогорска Челябинской области брызнул в лицо инспектору ГИБДД из перцового баллончика, так как не сдал экзамен на право управления транспортным средством. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу Правобережного райсуда города.
Челябинец брызнул в инспектора из баллончика из-за провала экзамена на права
  • РИА Новости

По представленной информации, мужчина также публично оскорбил инспектора перед тем, как брызнуть ему в лицо «Жгучим перчиком». Сообщается, что сотрудник ГИБДД получил химический ожог глаз лёгкой степени.

Также указывается, что на челябинца было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд постановил виновному выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что родителей распылившего баллончик в школе мальчика на Урале привлекут к ответственности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить