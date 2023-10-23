Риелтор Никитина: некоторые наниматели могут получить скидку при аренде жилья

Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент Гильдии риелторов Москвы, член столичного регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина посоветовала нанимателям жилья использовать с выгодой все усложняющие заключение сделки условия.

Лучший момент для торга наступает при обсуждении деталей проживания, сообщила риелтор в беседе с РИАМО.

По её словам, любые нюансы, которые усложняют процесс заселения в квартиру, могут быть эффективно использованы для того, чтобы поторговаться с собственником и получить скидку на аренду.

Также Никитина рассказала о случаях, когда человек арендует квартиру в ожидании сдачи в эксплуатацию приобретённого жилья в новостройке, имея на руках сумму, оставшуюся после продажи прежней квартиры.

«В таком случае он может оплатить аренду на полгода-год вперёд. Это прекрасная возможность, чтобы снизить арендую плату. Собственники квартир охотно на такие условия соглашаются», — подытожила специалист.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке жилья.