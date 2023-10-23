Собянин: комплекс МКНЦ имени Логинова оказал помощь почти 90 тысячам человек

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти 90 тыс. человек с конца августа текущего года стали пациентами нового лечебно-диагностического комплекса МКНЦ имени А.С. Логинова.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

«Комплекс оснащён по последнему слову техники. В распоряжении врачей имеется 40 тыс. единиц медицинского оборудования», — рассказал мэр.

Он напомнил, что строительство комплекса было завершено в июне этого года, а приём пациентов начался в августе, передаёт НСН.

Собянин отметил, что центр стал одним из пяти якорных онкологических стационаров столицы. По его словам, с открытием нового комплекса МКНЦ им. Логинова формирование нового каркаса онкопомощи близится к завершению.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что для столичных пациентов с онкологией провели уже более 125 тыс. телемедицинских консультаций.