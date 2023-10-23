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Рособрнадзор начал в новых регионах сбор данных для оценки качества образования

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начала сбор и анализ данных о качестве образования в новых регионах.

Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время в рамках полномочий Рособрнадзора организуется проведение различных мероприятий, направленных на оценку качества образования в образовательных организациях, расположенных на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В рамках указанных мероприятий осуществляется сбор и анализ информации», — сообщили в Рособрнадзоре.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе подвели предварительные итоги регионального Года знаний и всероссийского Года педагога и наставника. Регион вошёл в число лидеров по привлечению молодых педагогов и реализации соцгарантий.

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