В РСТ заявили, что россияне начали активно покупать зимние туры

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что россияне начали активно покупать зимние туры.

«Всё говорит о том, что на Новый год аншлаг. Высокий сезон начинается во второй половине декабря, поэтому тем, кто хочет дешевле отдохнуть, нужно планировать отпуск и поездку чуть раньше либо чуть позже», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, во всех субъектах есть та или иная изюминка, и для оптимизации расходов можно отдохнуть и у себя в регионе.

Как отметил Барзыкин, актуальны также поездки за рубеж.

«Рост потока идёт по выезду, но до ковидного периода ещё, конечно, далековато. В основном это внутренний поток», — добавил эксперт.

Ранее Юрий Барзыкин в беседе с Общественной службой новостей заявил, что период восстановления внутреннего туризма уже закончился, и в настоящее время идёт активное его развитие.