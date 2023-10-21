В РСТ заявили, что россияне начали активно покупать зимние туры
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«Всё говорит о том, что на Новый год аншлаг. Высокий сезон начинается во второй половине декабря, поэтому тем, кто хочет дешевле отдохнуть, нужно планировать отпуск и поездку чуть раньше либо чуть позже», — сказал он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, во всех субъектах есть та или иная изюминка, и для оптимизации расходов можно отдохнуть и у себя в регионе.
Как отметил Барзыкин, актуальны также поездки за рубеж.
«Рост потока идёт по выезду, но до ковидного периода ещё, конечно, далековато. В основном это внутренний поток», — добавил эксперт.
Ранее Юрий Барзыкин в беседе с Общественной службой новостей заявил, что период восстановления внутреннего туризма уже закончился, и в настоящее время идёт активное его развитие.