В Крыму прививку от гриппа сделали более 700 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.
«Сделать прививку можно в ближайшей медицинской организации, адреса прививочных пунктов доступны на сайте Минздрава РК», — отмечается в сообщении.
Ранее профессор кафедры иммунологии Первого санкт-петербургского государственного медицинского университета имени Павлова доктор медицинских наук Наталья Калинина в беседе с URA.RU выразила мнение, что эпидемиологический сезон должен пройти спокойно.