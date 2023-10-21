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В Крыму прививку от гриппа сделали более 700 тысяч человек

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В Крыму вакцинацию от гриппа прошли более 700 тыс. жителей. План выполнен на 67%.
В Крыму прививку от гриппа сделали более 700 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

«Сделать прививку можно в ближайшей медицинской организации, адреса прививочных пунктов доступны на сайте Минздрава РК», — отмечается в сообщении.

Ранее профессор кафедры иммунологии Первого санкт-петербургского государственного медицинского университета имени Павлова доктор медицинских наук Наталья Калинина в беседе с URA.RU выразила мнение, что эпидемиологический сезон должен пройти спокойно.

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