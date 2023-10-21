Узнать больше

В Петербурге построят ещё один выход на станции «Василеостровская»

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге представили проекты планировки вестибюлей станций метро «Василеостровская» и «Балтийская».
В Петербурге построят ещё один выход на станции «Василеостровская»
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В частности, на «Василеостровской» появится ещё один выход на 11-й линии. Его отделают кирпичом и штукатуркой, а кровлю покроют металлом.

До этого был утверждён городской генплан, по которому в Петербурге будет 120 станций метро.

Ранее НСН сообщала, что строительство остановочного пункта «Митьково» МЦД-3 завершится в следующем году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить