В Петербурге построят ещё один выход на станции «Василеостровская»

В Санкт-Петербурге представили проекты планировки вестибюлей станций метро «Василеостровская» и «Балтийская».

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В частности, на «Василеостровской» появится ещё один выход на 11-й линии. Его отделают кирпичом и штукатуркой, а кровлю покроют металлом.

До этого был утверждён городской генплан, по которому в Петербурге будет 120 станций метро.

Ранее НСН сообщала, что строительство остановочного пункта «Митьково» МЦД-3 завершится в следующем году.