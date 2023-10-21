В Петербурге построят ещё один выход на станции «Василеостровская»
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В частности, на «Василеостровской» появится ещё один выход на 11-й линии. Его отделают кирпичом и штукатуркой, а кровлю покроют металлом.
До этого был утверждён городской генплан, по которому в Петербурге будет 120 станций метро.
Ранее НСН сообщала, что строительство остановочного пункта «Митьково» МЦД-3 завершится в следующем году.