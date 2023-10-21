Психолог Маденко назвала недостаток эмоциональной безопасности в классе причиной травли

Детский психолог Екатерина Маденко рассказала о возможных причинах школьного буллинга.

«Одной из основных причин школьного буллинга является недостаток эмоциональной безопасности внутри коллектива. Вместо того чтобы поддерживать друг друга, некоторые дети используют силу для повышения своего статуса среди сверстников или для компенсации неуверенности в себе», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

Как отметила Маденко, другими детьми может руководить желание манипулировать и контролировать. Ещё некоторые дети могут присоединиться к травле, чтобы заслужить одобрение других участников буллинга.

По мнению психолога, также травля может начаться из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны взрослых.

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