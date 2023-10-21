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Воробьёв обсудил развитие сотрудничества Подмосковья с провинцией Ляонин

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В Шанхае губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл переговоры с секретарём комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэном.
Воробьёв обсудил развитие сотрудничества Подмосковья с провинцией Ляонин

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе наращивание сотрудничества в области железнодорожных контейнерных перевозок, углубление партнёрства в сфере машиностроения и производства медоборудования, развитие молодёжных и образовательных обменов.

Кроме того, Воробьёв посетил выставку высоких технологий «Глобальной конференции по промышленному интернету» в провинции Шэньян, передаёт телеканал «360». Он ознакомился с инновационными решениями более 100 местных компаний.

«Здесь, в Шэньяне, нам удалось познакомиться с передовыми разработками в сфере промышленного интернета», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв в ходе визита в Китай на встрече с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо обсудил развитие совместных образовательных программ.

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