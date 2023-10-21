Узнать больше

Нейрокоуч Зеброва: беспорядок на столе снижает концентрацию

Короткая ссылка
Исполнительный директор Центра интеллекта «Синергия», нейрокоуч Ольга Зеброва рассказала о способах повысить концентрацию.
Нейрокоуч Зеброва: беспорядок на столе снижает концентрацию
  • Gettyimages.ru
  • © fotostorm

«Если прямо сейчас оглянуться вокруг себя, то большая вероятность увидеть на своём столе ворох бумаг и лишних вещей. Всё это сказывается на нашем внимании и концентрации. На решение обычной задачи у нас начинает уходить в два раза больше времени», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

По словам Зебровой, важно организовать своё пространство так, чтобы оно доставляло удовольствие.

Кроме того, эксперт советует сесть на цифровую «диету» и хотя бы раз в неделю устраивать разгрузочный день — например, не брать телефон в руки. Как считает Зеброва, это позволяет сконцентрироваться на самом важном — общении с родными, чтении, прогулках.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить