Нейрокоуч Зеброва: беспорядок на столе снижает концентрацию

Исполнительный директор Центра интеллекта «Синергия», нейрокоуч Ольга Зеброва рассказала о способах повысить концентрацию.

«Если прямо сейчас оглянуться вокруг себя, то большая вероятность увидеть на своём столе ворох бумаг и лишних вещей. Всё это сказывается на нашем внимании и концентрации. На решение обычной задачи у нас начинает уходить в два раза больше времени», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

По словам Зебровой, важно организовать своё пространство так, чтобы оно доставляло удовольствие.

Кроме того, эксперт советует сесть на цифровую «диету» и хотя бы раз в неделю устраивать разгрузочный день — например, не брать телефон в руки. Как считает Зеброва, это позволяет сконцентрироваться на самом важном — общении с родными, чтении, прогулках.

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