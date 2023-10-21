Специалист Санина назвала ноябрь довольно выгодным месяцем для отпуска

Директор по персоналу и организационному развитию «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2023 года.

«Несмотря на дополнительные выходные, ноябрь не относится к невыгодным месяцам для отпуска. В нём будет 21 рабочий день, поэтому сумма отпускных не будет сильно отличаться от других обычных месяцев», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, отдых можно продлить, если взять дополнительные выходные до праздничных дней, то есть в октябре.

«Этот месяц так же, как и ноябрь, является довольно выгодным для отпуска, так как имеет 22 рабочих дня», — пояснила Санина.

Как отметила эксперт, число рабочих дней в месяце важно при расчёте отпускных, поскольку именно на основе их количества рассчитывается итоговая сумма выплаты.

«При этом писать заявление на отпуск стоит не позднее чем за пять — шесть дней до начала отдыха, так как работодатель должен начислить отпускные не менее чем за три дня», — добавила Санина.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве в октябре количество вакансий увеличилось на 19% по сравнению с показателем октября прошлого года. В топ-5 отраслей лидирует ретейл: продавцы-консультанты, кассиры, администраторы магазинов.