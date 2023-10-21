Специалист Мищенко дала советы по безопасной покупке жилья на вторичном рынке

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко заявила, что перед покупкой квартиры на вторичном рынке нужно самостоятельно провести первоначальную проверку.

В беседе с газетой «Известия» эксперт пояснила, что можно проверить, например, действительны ли у собственника паспорт и доверенность, ведутся ли дополнительные производства, идут ли какие-либо судебные процессы, не числится ли продавец в списке банкротов.

Кроме того, покупатель может запросить ЕГРН, выписку из домовой книги, единый жилищный документ, справку по капремонту и отсутствию задолженности по ЖКУ, копию финансового лицевого счёта.

Для самостоятельной проверки доступны и данные о перепланировках.

Как отметила Мищенко, если речь идёт о квартире, приобретённой с использованием маткапитала, то важно получить соответствующую справку, узнать, нет ли нарушений порядка распределения долей детям.

«Покупка вторички предполагает больше нюансов, чем приобретение первичной недвижимости. По нашим данным, каждая сотая готовая квартира имеет юридические пороки. Самостоятельная проверка — важный этап, но окончательное решение о приобретении вторичной квартиры лучше доверить профессионалу», — добавила эксперт.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке жилья.