Иммунолог Калинина спрогнозировала спокойный эпидсезон в России

Профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова доктор медицинских наук Наталья Калинина выразила мнение, что эпидемиологический сезон должен пройти спокойно.

«Самое главное, что этот вид гриппа, который сейчас идёт, отвечает на общепринятую лекарственную терапию. Нынешний эпидемиологический сезон должен пройти спокойно», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, разные респираторные инфекции вряд ли будут удваивать нагрузку на иммунную систему.

«Я имею в виду все реакции, которые есть: температура, слабость, боль в суставах, ринит, боли в горле. Это будет, но чтобы оно усилилось за счёт добавления другой инфекции — вряд ли», — пояснила Калинина.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.