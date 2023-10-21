Иммунолог Калинина спрогнозировала спокойный эпидсезон в России
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«Самое главное, что этот вид гриппа, который сейчас идёт, отвечает на общепринятую лекарственную терапию. Нынешний эпидемиологический сезон должен пройти спокойно», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, разные респираторные инфекции вряд ли будут удваивать нагрузку на иммунную систему.
«Я имею в виду все реакции, которые есть: температура, слабость, боль в суставах, ринит, боли в горле. Это будет, но чтобы оно усилилось за счёт добавления другой инфекции — вряд ли», — пояснила Калинина.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.