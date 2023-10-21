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В Текстильщиках построят дом для участников программы реновации

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На улице Артюхиной в Текстильщиках построят дом для участников программы реновации. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор.
В Текстильщиках построят дом для участников программы реновации
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра.

На улице Артюхиной уже достроены два дома по программе реновации. Площадь третьей новостройки составит около 10,6 тыс. кв. м. Там разместят 103 квартиры и 25 машиномест в подземном паркинге.

Прилегающую территорию благоустроят.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.

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