На улице Артюхиной в Текстильщиках построят дом для участников программы реновации. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра.

На улице Артюхиной уже достроены два дома по программе реновации. Площадь третьей новостройки составит около 10,6 тыс. кв. м. Там разместят 103 квартиры и 25 машиномест в подземном паркинге.

Прилегающую территорию благоустроят.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.