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В центре Москвы выделили семь участков для инвестпроектов с начала года

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В Центральном административном округе Москвы выделили застройщикам более 3,6 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МАиП) с начала 2023 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В центре Москвы выделили семь участков для инвестпроектов с начала года

Об этом сообщает НСН.

«На участках появятся многофункциональный спортивный центр с крытыми футбольными полями, спортивными залами и ледовой ареной, офисное здание, административно-коммуникационный и культурно-развлекательный центры, а также театр мюзикла», — рассказал Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что договоры с застройщиками подписаны на пять лет. За этот срок инвесторы должны построить и ввести объекты в эксплуатацию.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.

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