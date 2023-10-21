В центре Москвы выделили семь участков для инвестпроектов с начала года
Об этом сообщает НСН.
«На участках появятся многофункциональный спортивный центр с крытыми футбольными полями, спортивными залами и ледовой ареной, офисное здание, административно-коммуникационный и культурно-развлекательный центры, а также театр мюзикла», — рассказал Ефимов.
Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что договоры с застройщиками подписаны на пять лет. За этот срок инвесторы должны построить и ввести объекты в эксплуатацию.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.