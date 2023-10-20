Больницы Удмуртии получили 29 аппаратов УЗИ

Больницы Удмуртии получили вторую партию отечественных аппаратов ультразвуковых исследований, состоящую из 29 устройств.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«По два аппарата УЗИ отправятся в Алнашскую и Якшур-Бодьинскую районные больницы, а также в Глазовскую межрайонную больницу. Сразу шесть единиц получит Сарапульская городская больница», — отметил глава республики Александр Бречалов.

Закупки оборудования проходят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Также стало известно, что в рамках всероссийской акции «Добро в село» бригада сахалинских врачей приехала в село Охотское Корсаковского района, передаёт newizv.ru. Для жителей провели скрининг на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний.

Сахалинская область присоединилась к акции в 2018 году. Бригады врачей регулярно выезжают в малонаселённые пункты.

Ранее сообщалось, что в нескольких муниципалитетах Тюменской области в 2024 году откроют семь новых фельдшерско-акушерских пунктов.