Развожаев предупредил об уничтожении боеприпасов в Севастополе в ближайшее время

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в ближайшее время в городе будет производиться плановое уничтожение боеприпасов.

«В ближайшее время сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы будут производить плановое уничтожение боеприпасов времён ВОВ», — написал он в своём Telegram-канале.

Развожаев отметил, что может быть «громко».

При этом губернатор предупредил, что в Севастополе всё спокойно.

Ранее Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе.

Вечером 20 октября в городе сработала система ПВО, по предварительным данным, над морем в районе Любимовки была сбита ракета.