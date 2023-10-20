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Развожаев предупредил об уничтожении боеприпасов в Севастополе в ближайшее время

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в ближайшее время в городе будет производиться плановое уничтожение боеприпасов.
Развожаев предупредил об уничтожении боеприпасов в Севастополе в ближайшее время
  • РИА Новости

«В ближайшее время сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы будут производить плановое уничтожение боеприпасов времён ВОВ», — написал он в своём Telegram-канале.

Развожаев отметил, что может быть «громко».

При этом губернатор предупредил, что в Севастополе всё спокойно.

Ранее Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе.

Вечером 20 октября в городе сработала система ПВО, по предварительным данным, над морем в районе Любимовки была сбита ракета.

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