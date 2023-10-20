Развожаев предупредил об уничтожении боеприпасов в Севастополе в ближайшее время
- РИА Новости
«В ближайшее время сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы будут производить плановое уничтожение боеприпасов времён ВОВ», — написал он в своём Telegram-канале.
Развожаев отметил, что может быть «громко».
При этом губернатор предупредил, что в Севастополе всё спокойно.
Ранее Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе.
Вечером 20 октября в городе сработала система ПВО, по предварительным данным, над морем в районе Любимовки была сбита ракета.