В Пермском крае перед судом предстанет капитан катера по делу об аварии
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, 52-летний мужчина в ночь на 30 июля 2022 года перевозил на судне 25 человек, при этом не имея прав на его вождение и лицензии на перевозку пассажиров. Также не предъявлялся к освидетельствованию и сам катер.
При столкновении с баржей травмы разной степени тяжести получили девять человек.
Ранее сообщалось, что капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был пьян.