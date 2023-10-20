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В Пермском крае перед судом предстанет капитан катера по делу об аварии

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Березниковский городской суд Пермского края рассмотрит дело по факту аварии на воде. Обвиняется капитан катера, который столкнулся с баржей на Каме.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, 52-летний мужчина в ночь на 30 июля 2022 года перевозил на судне 25 человек, при этом не имея прав на его вождение и лицензии на перевозку пассажиров. Также не предъявлялся к освидетельствованию и сам катер.

При столкновении с баржей травмы разной степени тяжести получили девять человек.

Ранее сообщалось, что капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был пьян.

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