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Тверские колледжи примут участие в едином дне открытых дверей

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Колледжи Тверской области присоединятся к единому дню открытых дверей, который состоится в субботу, 21 октября.
Тверские колледжи примут участие в едином дне открытых дверей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

«Сегодня наша главная задача в сфере профобразования — обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов. В регионе ведётся работа по развитию образовательных кластеров, особый акцент сделан на производственной практике», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Запланированы экскурсии по аудиториям и мастерским, презентации, мастер-классы и другие мероприятия. Также в колледжах можно будет пообщаться с партнёрами-работодателями.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в проекте «Московская техническая школа» (МТШ) запустили новую программу «Надёжность электронных средств». Она проводится в рамках направления «Микроэлектроника и фотоника».

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