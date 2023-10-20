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Стоматолог Васильева рассказала, как приучить детей регулярно чистить зубы

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Детский врач-стоматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Васильева заявила, что гигиена зубов у детей начинается с самого первого зуба.
Стоматолог Васильева рассказала, как приучить детей регулярно чистить зубы
  • Gettyimages.ru

«Именно в этот период стоит показаться детскому стоматологу, чтобы подобрать индивидуальную схему ухода за полостью рта», — отметила она в беседе с РИАМО.

По её словам, при ежедневном применении выбранной схемы чистка зубов становится такой же рутиной, как мытьё рук.

«В этом случае ребёнку будет значительно легче следить за гигиеной в дальнейшем. Если же речь идёт о более взрослых детях, то стоит ориентироваться на возраст ребёнка и его интересы», — пояснила Васильева.

Она добавила, что главный секрет успеха — это упорство и настойчивость.

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