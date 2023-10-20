Стоматолог Васильева рассказала, как приучить детей регулярно чистить зубы
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«Именно в этот период стоит показаться детскому стоматологу, чтобы подобрать индивидуальную схему ухода за полостью рта», — отметила она в беседе с РИАМО.
По её словам, при ежедневном применении выбранной схемы чистка зубов становится такой же рутиной, как мытьё рук.
«В этом случае ребёнку будет значительно легче следить за гигиеной в дальнейшем. Если же речь идёт о более взрослых детях, то стоит ориентироваться на возраст ребёнка и его интересы», — пояснила Васильева.
Она добавила, что главный секрет успеха — это упорство и настойчивость.
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