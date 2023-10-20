Психолог Гагаев рассказал, как выбрать спортивную секцию для любителей

Спортивный психолог, психотерапевт Андрей Гагаев дал советы по выбору любительской спортивной секции.

«Инфраструктура спорта сегодня настолько развита, что практически в любом виде спорта существуют любительские направления и лиги, которые не зависят ни от возраста, ни от первоначальных навыков. Можно играть в хоккей, футбол, волейбол, бадминтон, заниматься фехтованием и теннисом», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, стоит обратить внимание на секции, расположенные в шаговой доступности. Также желательно учитывать свою антропометрию, поскольку телосложение, пропорции тела и вес могут повлиять на комфорт занятий.

Кроме того, рекомендуется обратить внимание на тренера — он должен вызывать доверие.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.