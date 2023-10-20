Врач Родионова: остеопороз может долгое время развиваться бессимптомно

Руководитель отдела метаболической остеопатии и опухоли костей ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Минздрава России Светлана Родионова рассказала, что остеопороз может длительное время протекать бессимптомно и впервые проявляется лишь при переломе.

«При этом заболевании кости сохраняют свои формы и размеры, но масса костной ткани уменьшается, следовательно, меняется её архитектоника, структура», — объяснила врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» во Всемирный день борьбы с остеопорозом (WOD), 20 октября.

По словам Родионовой, важным фактором является генетическая предрасположенность. В этом случае она посоветовала обратиться к врачу для прохождения диагностики.

В свою очередь, президент Российской Ассоциации по остеопорозу, профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, ревматолог Ольга Лесняк в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что высокому риску развития остеопороза подвержены женщины старше 50 лет, беременные, пожилые.

Также, по словам специалиста, в группе риска люди с такими заболеваниями, как тиреотоксикоз, гиперпаратиреоз, ревматические заболевания, болезни крови, почек, лёгких.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что у пожилых людей зачастую может наблюдаться гиповитаминоз — дефицит одного витамина (A, C, D) или группы витаминов (группа B).