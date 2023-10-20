Большинство российских компаний рассматривают резюме пенсионеров

Новое исследование показало, что 55% российских компаний рассматривают резюме соискателей пенсионного возраста.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на компанию HeadHunter.

При этом отмечается, что 29% работодателей не рассматривают резюме возрастных людей, 16% готовы рассмотреть таких кандидатов, но они сами не ищут их вакансии.

Также выяснилось, что 38% компаний постоянно берут на работу пенсионеров, а 36% не готовы к возрастным сотрудникам.

Кроме того стало известно, что соискатели 50+ и старше больше всего делали запросов по вакансиям бухгалтера, директора, менеджера по продажам, инженера, водителя, кладовщика.

Ранее главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина рассказала о роли пенсионеров на рынке труда.