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Московская канатная дорога перейдёт на осенне-зимний график с 25 октября

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Московская канатная дорога на Воробьёвых горах перейдёт на осенне-зимний график с 25 октября. Время работы по будням сократится на один час.
Московская канатная дорога перейдёт на осенне-зимний график с 25 октября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В настоящее время заканчиваются плановые регламентные работы для получения допуска к дальнейшей эксплуатации.

С 25 октября по понедельникам станции будут работать с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг — с 11:00 до 21:00, по пятницам — с 11:00 до 23:00, по субботам — с 10:00 до 23:00 и по воскресеньям — с 10:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ начали тестировать канатную дорогу.

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