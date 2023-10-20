ЦБ: средства населения в банках России выросли на 1% в сентябре
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«Прирост средств населения в сентябре незначительно ускорился по сравнению с августом — до 1,0% с 0,8%», — следует из материалов регулятора.
При этом средства компаний выросли на 332 млрд рублей (+0,7%), главным образом в нефтегазовой, металлургической и энергетической отраслях.
Также в ЦБ отметили, что выдача ипотечных кредитов в России в сентябре выросла на 4,2% по сравнению с августовскими показателями.
Российский регулятор отмечает, что спрос подстёгивался желанием граждан успеть взять кредит до повышения минимального первоначального взноса по всем программам ипотеки с господдержкой.