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ЦБ: средства населения в банках России выросли на 1% в сентябре

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Средства россиян в отечественных банках выросли на 1% в сентябре, средства компаний увеличились на 0,7%, заявили в ЦБ России.
ЦБ: средства населения в банках России выросли на 1% в сентябре
  • Gettyimages.ru

«Прирост средств населения в сентябре незначительно ускорился по сравнению с августом — до 1,0% с 0,8%», — следует из материалов регулятора.

При этом средства компаний выросли на 332 млрд рублей (+0,7%), главным образом в нефтегазовой, металлургической и энергетической отраслях.

Также в ЦБ отметили, что выдача ипотечных кредитов в России в сентябре выросла на 4,2% по сравнению с августовскими показателями.

Российский регулятор отмечает, что спрос подстёгивался желанием граждан успеть взять кредит до повышения минимального первоначального взноса по всем программам ипотеки с господдержкой.

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