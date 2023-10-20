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Выдача ипотечных кредитов в сентябре побила рекорд августа в России

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Выдача ипотечных кредитов в России в сентябре выросла на 4,2% по сравнению с августовскими показателями.
Выдача ипотечных кредитов в сентябре побила рекорд августа в России
  • Gettyimages.ru

«Ипотека в сентябре выросла на 4,2%, превысив результат августа (+3,7%). При этом объём выданной за месяц рыночной ипотеки (это в основном вторичный рынок) снижался, а на первичном рынке — с субсидируемыми ставками — резко вырос», — следует из материалов ЦБ России.

Российский регулятор отмечает, что спрос подстёгивался желанием граждан успеть взять кредит до повышения минимального первоначального взноса по всем программам ипотеки с господдержкой.

В сентябре замминистра строительства России Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) спрогнозировал снижение спроса на ипотеку на новостройки из-за повышения взноса.

В октябре правительство ужесточило российским банкам правила выдачи ипотечных займов.

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