В ЯНАО санавиация доставила в больницу новорождённого с тяжёлой патологией

В Ямало-Ненецком автономном округе медицинская бригада «Центра медицины катастроф» спасла новорождённого с тяжёлой патологией, эвакуировав его на вертолёте в Нижневартовск.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

В ведомстве уточнили, что у младенца сразу после рождения была диагностирована атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищом.

Через сутки после появления на свет бортом санавиации его доставили в окружную клиническую детскую больницу Нижневартовска. Транспортировку осуществили в специальном тёплом кювезе с поддержкой ИВЛ.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае закупят высокотехнологичное медицинское оборудование для поставки его в краевую детскую клиническую больницу. На эти цели выделено более 130 млн рублей.