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В ЯНАО санавиация доставила в больницу новорождённого с тяжёлой патологией

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В Ямало-Ненецком автономном округе медицинская бригада «Центра медицины катастроф» спасла новорождённого с тяжёлой патологией, эвакуировав его на вертолёте в Нижневартовск.
В ЯНАО санавиация доставила в больницу новорождённого с тяжёлой патологией
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Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

В ведомстве уточнили, что у младенца сразу после рождения была диагностирована атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищом.

Через сутки после появления на свет бортом санавиации его доставили в окружную клиническую детскую больницу Нижневартовска. Транспортировку осуществили в специальном тёплом кювезе с поддержкой ИВЛ.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае закупят высокотехнологичное медицинское оборудование для поставки его в краевую детскую клиническую больницу. На эти цели выделено более 130 млн рублей.

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