В ЯНАО санавиация доставила в больницу новорождённого с тяжёлой патологией
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Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.
В ведомстве уточнили, что у младенца сразу после рождения была диагностирована атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищом.
Через сутки после появления на свет бортом санавиации его доставили в окружную клиническую детскую больницу Нижневартовска. Транспортировку осуществили в специальном тёплом кювезе с поддержкой ИВЛ.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае закупят высокотехнологичное медицинское оборудование для поставки его в краевую детскую клиническую больницу. На эти цели выделено более 130 млн рублей.