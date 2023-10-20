Россияне стали чаще покупать лимоны и фруктовые чаи
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Об этом пишет «Газета.Ru».
В сезон простуд отмечается рост спроса на продукты, поддерживающие иммунитет. Так, продажи свежих лимонов выросли на 14%, имбиря — на 48%, малинового варенья — на 20%, замороженной клюквы — на 15%, мёда — на 10%.
С приходом осени выросли продажи травяных сборов (+17%) и фруктово-ягодных чаёв (+14%).
Наряду с этим наблюдается незначительное сокращение спроса на зерновой кофе и кофе в капсулах на фоне роста спроса на цикорий (+8%) и какао (+15%).
Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД» (крупнейшего оператора фискальных данных) сообщала, что объёмы продаж стеклянных банок и крышек выросли в этом году на 11—14% по сравнению с прошлым годом.