Россияне стали чаще покупать лимоны и фруктовые чаи

Спрос на товары для поддержания иммунитета и согревающие напитки в магазинах торговой сети «Ашан» в сентябре вырос на 32% в сравнении с августом.

Об этом пишет «Газета.Ru».

В сезон простуд отмечается рост спроса на продукты, поддерживающие иммунитет. Так, продажи свежих лимонов выросли на 14%, имбиря — на 48%, малинового варенья — на 20%, замороженной клюквы — на 15%, мёда — на 10%.

С приходом осени выросли продажи травяных сборов (+17%) и фруктово-ягодных чаёв (+14%).

Наряду с этим наблюдается незначительное сокращение спроса на зерновой кофе и кофе в капсулах на фоне роста спроса на цикорий (+8%) и какао (+15%).

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД» (крупнейшего оператора фискальных данных) сообщала, что объёмы продаж стеклянных банок и крышек выросли в этом году на 11—14% по сравнению с прошлым годом.