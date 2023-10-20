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В Ижевске открыли стенд с именами великих женщин Удмуртии

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В кадетской школе Ижевска в рамках «Патриотического фестиваля «Ашальчи Фест» открыли стенд с именами 16 выдающихся женщин республики.
В Ижевске открыли стенд с именами великих женщин Удмуртии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

С помощью QR-кодов, размещённых на стенде, можно узнать информацию о таких женщинах как Ашальчи Оки, Татьяна Барамзина, Вера Богдановская, Нина Ульяненко, Надежда Дурова, Галина Кулакова, Алина Загитова.

Также ученики школы благоустроили свою территорию — высадили более тысячи декоративных кустарников и растений.

Ранее сообщалось, что в Казани открыли мемориальную доску в честь балерины Юлтыевой.

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