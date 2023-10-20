В Ижевске открыли стенд с именами великих женщин Удмуртии
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.
С помощью QR-кодов, размещённых на стенде, можно узнать информацию о таких женщинах как Ашальчи Оки, Татьяна Барамзина, Вера Богдановская, Нина Ульяненко, Надежда Дурова, Галина Кулакова, Алина Загитова.
Также ученики школы благоустроили свою территорию — высадили более тысячи декоративных кустарников и растений.
Ранее сообщалось, что в Казани открыли мемориальную доску в честь балерины Юлтыевой.