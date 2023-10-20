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Собянин подвёл итоги комплексной модернизации системы здравоохранения в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системная модернизация столичного здравоохранения формирует новый медицинский каркас Москвы и создаёт медицину будущего.
Собянин подвёл итоги комплексной модернизации системы здравоохранения в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Владимир Новиков/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин отметил, что в городе скорректировали порядок действий при оказании медпомощи, ввели единые алгоритмы и стандарты, а также модернизировали всю систему онкологической помощи. По его словам, десять лет назад удалось запустить «сосудистую сеть», а также усовершенствовать паллиативную помощь.

Наряду с этим, завершается модернизация инфекционной службы, расширена программа скрининга новорождённых, передаёт НТВ.

Кроме того, в городе обновляют медицинскую инфраструктуру. Более 40 корпусов больниц открыто после капремонта, построено несколько крупных медицинских центров и комплексов, подчеркнул мэр.

Накануне Собянин рассказал, что на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Алабушеве создадут новый биотехнический комплекс концерна «Россиум» по производству медицинских препаратов.

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