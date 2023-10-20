Собянин подвёл итоги комплексной модернизации системы здравоохранения в Москве
- АГН «Москва»
- © Владимир Новиков/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Собянин отметил, что в городе скорректировали порядок действий при оказании медпомощи, ввели единые алгоритмы и стандарты, а также модернизировали всю систему онкологической помощи. По его словам, десять лет назад удалось запустить «сосудистую сеть», а также усовершенствовать паллиативную помощь.
Наряду с этим, завершается модернизация инфекционной службы, расширена программа скрининга новорождённых, передаёт НТВ.
Кроме того, в городе обновляют медицинскую инфраструктуру. Более 40 корпусов больниц открыто после капремонта, построено несколько крупных медицинских центров и комплексов, подчеркнул мэр.
Накануне Собянин рассказал, что на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Алабушеве создадут новый биотехнический комплекс концерна «Россиум» по производству медицинских препаратов.