Собянин подвёл итоги комплексной модернизации системы здравоохранения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системная модернизация столичного здравоохранения формирует новый медицинский каркас Москвы и создаёт медицину будущего.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин отметил, что в городе скорректировали порядок действий при оказании медпомощи, ввели единые алгоритмы и стандарты, а также модернизировали всю систему онкологической помощи. По его словам, десять лет назад удалось запустить «сосудистую сеть», а также усовершенствовать паллиативную помощь.

Наряду с этим, завершается модернизация инфекционной службы, расширена программа скрининга новорождённых, передаёт НТВ.

Кроме того, в городе обновляют медицинскую инфраструктуру. Более 40 корпусов больниц открыто после капремонта, построено несколько крупных медицинских центров и комплексов, подчеркнул мэр.

Накануне Собянин рассказал, что на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Алабушеве создадут новый биотехнический комплекс концерна «Россиум» по производству медицинских препаратов.