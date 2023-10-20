Узнать больше

В Москве 2—3 ноября пройдёт IV Всероссийский форум «Народы России»

Короткая ссылка
В Москве 2—3 ноября пройдёт IV Всероссийский форум «Народы России», который проводится с 2020 года.
В Москве 2—3 ноября пройдёт IV Всероссийский форум «Народы России»
  • © Федеральное агентство по делам национальностей

Участниками форума ежегодно становятся представители всех субъектов России.

Основная повестка форума — обсуждение и поиск решений актуальных задач государственной национальной политики, повышение эффективности и профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и представителей общественных организаций в сфере межнациональных отношений, а также формирование деловых коммуникаций между участниками.

В программе форума запланировано проведение всероссийского семинара-совещания по вопросам реализации государственной национальной политики с руководителями органов государственной власти субъектов России, заседание экспертного совета при ФАДН России, VIII Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», торжественные церемонии награждения лауреатов VII Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» и победителей конкурса на лучшие межрегиональные проекты в сфере реализации государственной национальной политики России «Лучшее в общее».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить