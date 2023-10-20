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В Красноярске мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею

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В центре Красноярска мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею, информирует Следственный комитет России по Красноярскому краю.
В Красноярске мужчина напал на прохожего с ножом и ранил его в шею
  • РИА Новости

Отмечается, что 16 октября полицейские получили сообщение о госпитализации 27-летнего местного жителя с колото-резаным ранением в области шеи.

В результате следственных действий сотрудники полиции установили, что к нападению причастен 25-летний житель Красноярска.

«Установлено, что в вечернее время 16 октября подозреваемый... заметил ранее ему незнакомого потерпевшего и, приблизившись, имевшимся у него ножом беспричинно нанёс мужчине один удар в область шеи», — говорится в сообщении.

Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело.

17 октября в СУ СК России по Удмуртии сообщили, что ученик 8-го класса нанёс три ножевых ранения во время урока в одной из школ Ижевска.

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