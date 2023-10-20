Врач Дунаев посоветовал выбирать обувь со шнуровкой и небольшим каблуком
- Gettyimages.ru
- © Aurel Dumitrescu / 500px
Наиболее удобными для ходьбы являются кроссовки, однако дресс-код не всегда позволяет носить спортивную обувь, отметил врач в интервью Радио Sputnik.
Поэтому при выборе обуви специалист посоветовал отдать предпочтение моделям со шнуровкой — для хорошей фиксации ноги.
«Во-вторых, нос не должен быть узким, а если он всё-таки такой, то туда не должны заходить пальцы, поскольку это может их деформировать», — сказал Дунаев.
Также у обуви должен быть небольшой каблук, это помогает правильно распределить нагрузку на стопу, заключил ортопед.
Ранее врач — травматолог-ортопед Лабытнангской городской больницы Сергей Петров посоветовал носить зимнюю обувь с хорошим протектором, которая меньше скользит.