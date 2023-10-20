В ДТП с тремя автомобилями в Ленинградской области погиб мужчина
- globallookpress.com
ДТП зафиксировали на 73-ем км трассы Р-23 «Псков», сообщили в региональном управлении МВД России.
«Произошло столкновение на перекрёстке легкового, грузового и легкового автомобиля службы пожаротушения», — говорится в заявлении.
По предварительной информации, в результате аварии водитель авто противопожарной службы погиб.
Женщину из легкового автомобиля Hyundai госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Как стало известно RT, ещё одного сотрудника МЧС доставили в одно из медучреждений Санкт-Петербурга.
Ранее в Правдинском муниципальном округе Калининградской области в результате ДТП погибли два водителя. Пассажиры госпитализированы в тяжёлом состоянии.