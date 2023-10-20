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В ДТП с тремя автомобилями в Ленинградской области погиб мужчина

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В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика в Ленинградской области скончался сотрудник службы пожаротушения, ещё несколько человек госпитализированы.
В ДТП с тремя автомобилями в Ленинградской области погиб мужчина
  • globallookpress.com

ДТП зафиксировали на 73-ем км трассы Р-23 «Псков», сообщили в региональном управлении МВД России.

«Произошло столкновение на перекрёстке легкового, грузового и легкового автомобиля службы пожаротушения», — говорится в заявлении.

По предварительной информации, в результате аварии водитель авто противопожарной службы погиб.

Женщину из легкового автомобиля Hyundai госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Как стало известно RT, ещё одного сотрудника МЧС доставили в одно из медучреждений Санкт-Петербурга.

Ранее в Правдинском муниципальном округе Калининградской области в результате ДТП погибли два водителя. Пассажиры госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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