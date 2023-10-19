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Журналист Sputnik Акифи переведён на лечение в Москву

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Журналист Sputnik Хайбар Акифи, который был ранен при ударе дрона ВСУ в Белгородской области, переведён на лечение в Москву, сообщили в Минздраве региона.
Журналист Sputnik Акифи переведён на лечение в Москву
  • РИА Новости

«На данный момент он направлен для дальнейшего лечения в Москву, находится в институте Вишневского», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что врачи из Белгородской области уже не сопровождают Акифи.

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.

Позже сообщалось, что Акифи находится на ИВЛ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восстановление супруги Хайбара Акифи займёт не менее полугода, необходимо фактически заново научиться ходить.

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