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Путин поручил обеспечить участников СВО с инвалидностью средствами реабилитации

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Получивших увечья участников спецоперации на Украине нужно обеспечить необходимыми средствами реабилитации, заявил президент России Владимир Путин.
Путин поручил обеспечить участников СВО с инвалидностью средствами реабилитации
  • РИА Новости

«Отрегулируем в ближайшее время всё это. У нас не только зарубежные средства реабилитации есть — есть и отечественные, современные, очень эффективные», — приводит ТАСС слова Путина на Совете по физической культуре и спорту.

Он отметил, что ветераны СВО не должны чувствовать себя чужими на празднике распределения ресурсов.

В апреле в Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей.

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