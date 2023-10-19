Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту травмирования девочки в Удмуртии.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на информационный центр СК.

Инцидент произошёл 17 октября в деревне Нижние Быги Шарканского района республики. Из-за сильного ветра с крыши сорвало лист профнастила, в результате чего ребёнок получил травму ноги.

Руководителю СУ СКР по Удмуртской Республике Рустаму Тугушеву поручено представить доклад о промежуточных результатах проверки.

Ранее сообщалось, что тюменский детсад обязали выплатить компенсацию ребёнку, пострадавшему во время прогулки.