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Бастрыкин взял на контроль проверку по факту травмирования девочки в Удмуртии

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту травмирования девочки в Удмуртии.
Бастрыкин взял на контроль проверку по факту травмирования девочки в Удмуртии
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на информационный центр СК.

Инцидент произошёл 17 октября в деревне Нижние Быги Шарканского района республики. Из-за сильного ветра с крыши сорвало лист профнастила, в результате чего ребёнок получил травму ноги.

Руководителю СУ СКР по Удмуртской Республике Рустаму Тугушеву поручено представить доклад о промежуточных результатах проверки.

Ранее сообщалось, что тюменский детсад обязали выплатить компенсацию ребёнку, пострадавшему во время прогулки.

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