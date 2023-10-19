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В Тюмени вынесли приговор по делу о нападении на ветерана Великой Отечественной войны

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В Тюмени суд приговорил напавшего на ветерана Великой Отечественной войны к 11 годам заключения в колонии строгого режима.
В Тюмени вынесли приговор по делу о нападении на ветерана Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в апреле 2015 года 42-летний житель Южной Осетии вместе с сообщником напали на пожилую женщину, когда подвозили её на машине. Они забрали у неё ключи от квартиры и украли деньги и телефон.

Одному из преступников удавалось скрываться до октября 2021 года.

Второго грабителя задержали через несколько дней после нападения и впоследствии приговорили к восьми годам лишения свободы, передаёт nashgorod.ru.

Ранее сообщалось, что в Омской области вынесли приговор женщине за убийство мужа в присутствии детей.

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