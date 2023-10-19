Риелтор Максимова: на вторичном рынке Челябинска пользуются спросом двухкомнатные квартиры

Руководитель департамента вторичной недвижимости агентства «DAN Недвижимость» Наталья Максимова рассказала, какое жильё в данном сегменте рынка наиболее востребовано в Челябинске в текущий момент.

«В октябре 2023 года жители Челябинска чаще всего покупают двухкомнатные квартиры», — поделилась эксперт в беседе с URA.RU.

Также, по её словам, спрос зависит от сезонности. Так, в августе-сентябре перед началом учёбы в университетах квартиры приобретали для студентов, поэтому наибольшей популярностью пользовалось однокомнатное жильё, отметила Максимова.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке жилья.