В России начали готовить специалистов по политологической экспертизе
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«К задачам политологической экспертизы относится установление факта осуществления политической деятельности», — приводит его слова Интерфакс.
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