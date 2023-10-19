В России начали готовить специалистов по политологической экспертизе

В России начали подготовку экспертов по политологическим исследованиям информационных материалов, сообщил замдиректора Российского федерального центра судебных экспертиз при Минюсте Георгий Омельянюк.

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«К задачам политологической экспертизы относится установление факта осуществления политической деятельности», — приводит его слова Интерфакс. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что город разработал и применяет многоступенчатую экосистему профнавигации, помогающую учащимся школ с выбором будущей профессии. С 16 октября по 12 ноября VK проведёт новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».