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В России начали готовить специалистов по политологической экспертизе

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В России начали подготовку экспертов по политологическим исследованиям информационных материалов, сообщил замдиректора Российского федерального центра судебных экспертиз при Минюсте Георгий Омельянюк.
В России начали готовить специалистов по политологической экспертизе
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«К задачам политологической экспертизы относится установление факта осуществления политической деятельности», — приводит его слова Интерфакс.

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