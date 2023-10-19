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Пятилетняя девочка утонула в бассейне в Видном Московской области

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Пятилетняя девочка утонула в бассейне в Видном Московской области. Об этом информирует ГСУ СК по Московской области.
Пятилетняя девочка утонула в бассейне в Видном Московской области
  • РИА Новости

По информации следствия, вечером 18 октября девочка плавала в бассейне в фитнес-клубе.

Отец снял с ребёнка спасательный жилет, после чего она утонула. Несмотря на оказание девочке экстренной медицинской помощи на месте, её не удалось спасти.

В связи с произошедшим возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших гибель ребёнка.

В свою очередь, прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства о несовершеннолетних и исполнение родителями своих обязанностей.

В августе сообщалось, что сотрудник полиции Санкт-Петербурга спас девочку, которая тонула в бассейне.

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