Пятилетняя девочка утонула в бассейне в Видном Московской области. Об этом информирует ГСУ СК по Московской области.

По информации следствия, вечером 18 октября девочка плавала в бассейне в фитнес-клубе.

Отец снял с ребёнка спасательный жилет, после чего она утонула. Несмотря на оказание девочке экстренной медицинской помощи на месте, её не удалось спасти.

В связи с произошедшим возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших гибель ребёнка.

В свою очередь, прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства о несовершеннолетних и исполнение родителями своих обязанностей.

В августе сообщалось, что сотрудник полиции Санкт-Петербурга спас девочку, которая тонула в бассейне.