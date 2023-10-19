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Онлайн-чат стал популярной функцией платформы «Электронный дом»

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У пользователей платформы «Электронный дом» одной из наиболее популярных функций стал общедомовой чат для общения соседей.
Онлайн-чат стал популярной функцией платформы «Электронный дом»
  • © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Главный плюс в том, что на платформе нет посторонних, жильцы могут общаться со своими реальными соседями, не отвлекаясь на спам. Пользователи могут обсудить вопросы, связанные с их домом: деятельность управляющей организации, установка шлагбаума, закрытие мусоропровода и др.

Воспользоваться сервисами «Электронного дома» можно в мобильном приложении или на сайте ed.mos.ru.

К платформе уже присоединились жители более 34 тыс. многоквартирных домов столицы.

Ранее сообщалось, что к платформе «Электронный дом», запущенной в Москве в 2020 году, подключены 99% жилых домов.

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