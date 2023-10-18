Одна из фигуранток дела о торговле людьми оставила без квартиры инвалида

Одна из фигуранток дела о торговле людьми в Москве оставила без квартиры инвалида, который работал на женщину в приюте в Московской области.

По словам источника RT, волонтёр Александр Мусин около четырёх лет назад опасался, что с ним что-то произойдёт, а полученную им по праву сироты квартиру отнимут. Он переписал недвижимость на Наталью и попросил взамен только «не бросать его одного». В результате женщина переоформила квартиру на своего ребёнка и сдала её в аренду.

Александр помогал Наталье в организации работы приюта и переводил средства за аренду дома, на базе которого учреждение функционировало. Однако когда выяснилось, что здание было приобретено в ипотеку, Александр попросил вернуть свою квартиру.

Взамен женщина выплатила ему небольшую сумму.

«Из этих денег Мусин оплачивает аренду склада, где сортируют вещи, собранные на благотворительность. Там же на раскладушке и ночует», — пояснил собеседник RT.

17 октября стало известно, что следователи столичного главка СК России устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над 15 несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Источник RT предположил, что подозреваемой могли понадобиться 15 детей, чтобы заработать на них.

Её возможной соучастницей, вероятно, является и руководитель женского приюта. Её также задержали. Муж руководителя заведения при этом заявил, что его жену «оклеветали».

Источник RT сообщил, что второй соучастницей оказалась гражданка Узбекистана по имени Фируза.

По последним данным, всех трёх фигуранток уголовного дела о торговле детьми в Москве заключили под стражу, они признали вину.