Интерфакс: экс-глава ФАС Игорь Артемьев может возглавить СПбМТСБ

Алексей Рыбников покидает пост президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), а его место может занять бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, сообщает Интерфакс со ссылкой на несколько источников, знакомых с информацией.

Агентство пишет, что о смене руководства СПбМТСБ могут объявить в ближайшие дни.

Также об этом сообщают ТАСС и РБК, тоже ссылаясь на источники.

Рыбников возглавляет биржу с 2011 года.

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России, она организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов и минеральных удобрений, напоминает агентство.

В СПбМТСБ эту информацию не комментируют.