Интерфакс: экс-глава ФАС Игорь Артемьев может возглавить СПбМТСБ
- РИА Новости
Агентство пишет, что о смене руководства СПбМТСБ могут объявить в ближайшие дни.
Также об этом сообщают ТАСС и РБК, тоже ссылаясь на источники.
Рыбников возглавляет биржу с 2011 года.
СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России, она организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов и минеральных удобрений, напоминает агентство.
В СПбМТСБ эту информацию не комментируют.