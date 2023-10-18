Арестованы все три фигурантки дела о торговле детьми в Москве

Всех трёх фигуранток уголовного дела о торговле детьми в Москве заключили под стражу, сообщает прокуратура. Они признали вину.

«Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы, его расследование на контроле», — говорится в сообщении ведомства.

Также опубликовано видео со всеми тремя женщинами.

17 октября стало известно, что следователи столичного главка СК России устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над 15 несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Источник RT предположил, что подозреваемой могли понадобиться 15 детей, чтобы заработать на них.

Её возможной соучастницей, вероятно, является и руководитель женского приюта. Её также задержали. Муж руководителя заведения при этом заявил, что его жену «оклеветали».

Источник RT сообщил, что второй соучастницей оказалась гражданка Узбекистана по имени Фируза.