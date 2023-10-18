В АТОР назвали ОАЭ и Таиланд лидерами зимнего сезона

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян рассказал о популярных направлениях зимнего сезона.

«Предпочтения по спросу на зимние направления среди россиян не отличаются от прошлогодних. Это ОАЭ с самой большой полётной программой в зимнем расписании», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, лидером по направлению Юго-Восточной Азии является Таиланд.

«Также в портфолио юго-восточных стран значится Шри-Ланка: тут будет рост наших туристов в связи с увеличением транзитных ёмкостей восточных перевозчиков», — отметил Мурадян.

Как считает эксперт, россиян будет привлекать и Куба.

«На Ближнем Востоке, помимо ОАЭ, популярен Египет», — сказал он.

Мурадян добавил, что сохраняет популярность Турция, которая превратилась в круглогодичное направление для отдыха россиян.

Ранее Артур Мурадян в беседе с НСН заявил, что Вьетнам в последние годы, особенно допандемийные, пользовался нарастающей популярностью.