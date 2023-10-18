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Иммунолог Крючков высказался о тридемии

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что тридемия может представлять риск только для очень узкой категории людей, например для пациентов с тяжёлыми заболеваниями.
Иммунолог Крючков высказался о тридемии
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«Только для них имеет значение. Для всех остальных — нет», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как считает эксперт, нынешний сезон по ОРВИ и гриппу будет мягче, чем предыдущий, а коронавирус останется на том же уровне или тоже окажется менее заметным.

По словам Крючкова, это не значит, что нужно себя защищать. Он напомнил о важности вакцинации, а также о соблюдении правил личной гигиены.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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