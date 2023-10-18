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СК проводит обыски в московской частной клинике по делу о торговле детьми

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Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в частной медицинской клинике в Москве по делу о торговле детьми, сообщило ведомство.

«Установлено, что именно в этой организации обвиняемая получила подложные документы, содержащие ложные медицинские данные», — сказано в сообщении.

Сейчас следователи допрашивают руководство и сотрудников клиники. Изымается медицинская документация.

17 октября стало известно, что следователи столичного главка СК России устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над 15 несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Источник RT предположил, что подозреваемой могли понадобиться 15 детей, чтобы заработать на них.

Её возможной соучастницей, вероятно, является и руководитель женского приюта. Её также задержали. Муж руководителя заведения при этом заявил, что его жену «оклеветали».

Источник RT сообщил, что второй соучастницей оказалась гражданка Узбекистана по имени Фируза.

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