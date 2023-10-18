СК проводит обыски в московской частной клинике по делу о торговле детьми
«Установлено, что именно в этой организации обвиняемая получила подложные документы, содержащие ложные медицинские данные», — сказано в сообщении.
Сейчас следователи допрашивают руководство и сотрудников клиники. Изымается медицинская документация.
17 октября стало известно, что следователи столичного главка СК России устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над 15 несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Источник RT предположил, что подозреваемой могли понадобиться 15 детей, чтобы заработать на них.
Её возможной соучастницей, вероятно, является и руководитель женского приюта. Её также задержали. Муж руководителя заведения при этом заявил, что его жену «оклеветали».
Источник RT сообщил, что второй соучастницей оказалась гражданка Узбекистана по имени Фируза.