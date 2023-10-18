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Автоэксперт Мартин рассказал, как хранить шины при смене сезона

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Почётный член Всероссийского общества автомобилистов, автоэксперт Олег Мартин заявил, что важно правильно хранить шины при смене сезона.
Автоэксперт Мартин рассказал, как хранить шины при смене сезона
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В беседе с sovainfo.ru он отметил, что покрышки без дисков нужно ставить вертикально, а с дисками — горизонтально, стопками. Каждые три месяца их желательно переворачивать на 90 градусов, чтобы они сохранили форму.

Кроме того, рекомендуется беречь покрышки от перепада температур и влажности.

«Каждый автовладелец сам определяет момент для смены резины. Но важно помнить, что при низких плюсовых температурах летняя резина теряет эластичность и сцепные характеристики», — добавил Мартин.

Со своей стороны, автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом «Звезда» подтвердил, что летняя резина плохо ведёт себя на морозе.

Основным критерием смены резины он назвал среднесуточную температуру +5 °С.

«Сейчас в первую очередь о смене резины следует задуматься тем, кто рано выезжает из дома и пользуется загородными трассами, потому что на них по утрам лёд», — сказал Сажин.

Ранее руководитель автосервиса Дмитрий Артюхин заявил, что устанавливать новую зимнюю резину на автомобиль нужно, когда среднесуточная температура составляет +5...+7 °С.

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