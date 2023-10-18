Автоэксперт Пархомчук сравнил фрикционные и шипованные шины

Руководитель группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе зимних шин.

«Осенью фрикционные (нешипованные) шины можно устанавливать раньше шипованных. Установив фрикционные шины, вы уже можете не волноваться из-за изменчивости дорожных условий. Они также подходят для использования весной, когда температура меняется неожиданно быстро», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, при выборе шипованных либо фрикционных зимних шин нужно учитывать характер зимней погоды и местность, где автомобиль будет ездить.

«Если зимой вам приходится ездить чаще за городом, по обледенелым дорогам, то выбирайте шипованные шины», — сказал Пархомчук.

Как отметил эксперт, если большую часть времени водитель передвигается по городу, где дороги обычно расчищены, то фрикционные шины смогут обеспечить безопасное вождение.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с телеканалом «Звезда» проанализировал рынок зимних автомобильных шин.